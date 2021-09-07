Глава МИД Украины заявил о «наилучшем» сигнале США для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV рассказал о планах оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден договорились во время встречи в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба назвал факт поддержки Киева Вашингтоном сигналом для России.

Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России Дмитрий Кулеба о помощи Киеву от Вашингтона

По мнению главы украинского МИД, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Он отметил, что итоги встречи Зеленского и Байдена укрепили официальный Киев.

Министр добавил, что партнеры из Соединенных Штатов кулуарно говорили украинской делегации, что также считают «наилучшим сигналом» для Москвы именно увеличение поддержки Украины со стороны США.

План «озеленения» украинской экономики

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны.

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По его словам, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что реализация целей по развитию человеческого капитала, «озеленению» украинской экономики и защиты энергобезопасности страны будет финансироваться как из госбюджета, так и за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Накануне Украина получила от США гуманитарный груз с лекарствами от коронавируса стоимостью 20 миллионов долларов. Помощь была оказана благодаря договоренностям Зеленского с властями США, достигнутыми во время визита.

Оценка переговоров Зеленского и Байдена

1 сентября президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в очном формате. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.

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По словам Кулебы, между лидерами состоялся откровенный разговор, Зеленский смог задать американскому коллеге интересующие его вопросы, а идеи, высказанные по итогам переговоров, были взяты в работу обеими сторонами. «Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — сказал Кулеба.

Он также поблагодарил Вашингтон за серьезную поддержку Киева в различных направлениях. «Президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины», — отметил глава МИД.

Зеленский также оценил встречу с Баденом положительно, отметив, что не почувствовал негатива со стороны США.

Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно Владимир Зеленский об отношении США к Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча президентов напротив не даст никаких результатов. «Факт визита является положительным, [но] результаты визита свидетельствуют, что результатов нет», — заявил он.

Порошенко добавил, что восстановление Комиссии стратегического партнерства не является «историческим шагом», как его пытается преподнести Зеленский.

Условия взаимодействия Москвы и Киева

Член Совета Федераций Алексей Пушков назвал условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Взгляд».

Политик заявил, что для проведения встречи необходимо, чтобы Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стремились сблизить подходы Киева и Москвы, а не использовали «дипломатический вопрос в пропагандистских целях».

По мнению Пушкова, Киев настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые с Москвой обсуждать бессмысленно. Это касается и принадлежности Крыма.

Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт Алексей Пушков о принадлежности Крыма

Пушков добавил, что Зеленскому следует определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с Путиным. Он добавил, что российский лидер неоднократно выражал готовность встретиться с украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений.