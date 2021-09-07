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В России назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Сенатор Пушков: для встречи Путина с Зеленским следует сблизить подходы Киева и Москвы
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федераций Алексей Пушков назвал условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Взгляд».

Пушков заявил, что для проведения встречи необходимо, чтобы Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стремились сблизить подходы Киева и Москвы, а не использовали «дипломатический вопрос в пропагандистских целях».

По его словам, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, Зеленский следует определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с Путиным. Он добавил, что российский лидер неоднократно выражал готовность встретиться с украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

«Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», — сказал сенатор.

Однако Киев настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно, добавил Пушков. «Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт», — отметил он.

В начале сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи Зеленского и Путина ведется на самом высоком уровне. По его словам, саммит может пройти в Крыму.

В Москве возможность встречи не отвергли, однако подчеркнули, что по линии администрации далеки от согласования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

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