В Москве заявили о нежелании Киева обсуждать встречу Путина с Зеленским

Киев не желает обсуждения встречи президента президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским и всячески избегает прямых контактов с официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

По словам собеседника агентства, украинские власти общаются с Москвой только через СМИ, а не по дипломатическим каналам, которые «всегда оставались открытыми». Источник считает, что из-за действий Киева складывается ощущение, будто Москва постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи.

«Если [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве», — заявил он и добавил, что украинские власти предпочитают «мегафонные методы работы».

В начале сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи Зеленского и Путина ведется на самом высоком уровне. По его словам, саммит может пройти в Крыму.

В Москве возможность встречи не отвергли, однако подчеркнули, что по линии администрации далеки от согласования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что есть проблемы с определением тем, которые будут обсуждаться.

В апреле Зеленский публично предложил президенту России встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Путин посоветовал украинскому лидеру начать переговоры с властями самопровозглашенных республик, однако согласился принять его в Москве. В мае Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи с Путиным, представитель Кремля Песков подтвердил это.