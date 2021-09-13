Лавров призвал Запад перестать политизировать российские вакцины от COVID-19

Европейские государства должны перестать политизировать тему одобрения российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Запад предвзято относится к российским препаратам от COVID-19. Он подчеркнул, что контакты ученых должны быть «максимально профессиональны».

«Предвзятость, конечно, присутствует, но наши Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, ученые — у них есть контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам. Мы — за то, чтобы эти контакты были без какой-либо политизации», — заявил министр.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейское агентство лекарственных средств отказывается одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без реальных на то оснований. Он подчеркнул, что признание «Спутника V» до сих пор остается политической проблемой.