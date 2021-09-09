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Венгрия призвала оставить идеологические споры и одобрить «Спутник V»

Глава МИД Венгрии: Еврокомиссия отказалась одобрить «Спутник V» без реальных оснований
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейское агентство лекарственных средств отказывается одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без реальных на то оснований. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, Еврокомиссия рассматривает вакцины как идеологический вопрос. Он подчеркнул, что признание «Спутника V» до сих пор остается политической проблемой.

Сийярто призвал европейские государства оставить идеологические споры. «Вакцины существуют для того, чтобы спасать жизни», — заключил глава МИД.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия полностью израсходовала препарат от коронавируса «Спутник V», так как он был очень популярен у граждан. Он добавил, что венгерское правительство ведет переговоры с производителем российской вакцины, чтобы в будущем Венгрия сама могла наладить его производство по лицензии. Глава МИД выразил надежду, что это сделает государство независимым от иностранных поставок.

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