Пакистан закупит у России миллионы доз «Спутника V»

Исламабад планирует закупить у Москвы как минимум десять миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил посол Пакистана в России Шавкат Али Хан, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что посольство Пакистана стало одним из первых дипведомств, чьи сотрудники вакцинировались от COVID-19 российским препаратом. По его мнению, в условиях пандемии это уберегло их от проблем. Он также подчеркнул, что Пакистан достиг успеха в борьбе с коронавирусом.

Посол отметил, что Исламабад заявил о своем интересе к производству «Спутника V» на пакистанской территории, и на данный момент стороны обсуждают технические детали. Он отметил, что Россия не может производить вакцину в достаточных объемах, так как спрос на нее слишком высок. «Поэтому часть вакцин должна производиться в странах с большим населением. Мы планируем двигаться в этом направлении, это следующий этап», — заключил Али Хан.

3 сентября председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию. На сегодняшний день российский препарат применяют в 70 странах.