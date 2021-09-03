На ВЭФ рассказали о переговорах о производстве «Спутника V» с разными странами

Евтушенков: переговоры о производстве «Спутника V» ведутся с Иорданией и Бахрейном

Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами. Об этом сообщил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает ТАСС.

В качестве примера он привел Бахрейн и Иорданию.

В июне Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что в Бахрейне будет построен завод, который будет производить «Спутник V». В дальнейшем произведенная продукция будет поставляться в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

На сегодняшний день «Спутник V», разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован в 70 странах. Массовое производство препарата осуществляет, в числе прочих, фармхолдинг «Биннофарм Групп», который входит в портфель активов АФК.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что процесс запуска производства в стране вакцины «Спутник V» не займет много времени. Он отметил, что испытания российского препарата не показали негативных результатов.