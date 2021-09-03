В Турции рассказали о работе над производством российской вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава Турции Коджа: запуск производства «Спутник V» не займет много времени

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа оценил сроки запуска производства в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

Глава турецкого Минздрава уточнил, что испытания российского препарата не показали негативных результатов. В настоящее время продолжается работа с местной фирмой. По мнению политика, процесс запуска производства не займет слишком много времени.

Ранее глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко сообщил, что американские фармацевтические компании задумались о производстве российской вакцины «Спутник V». В настоящее время они ведут переговоры с российскими коллегами.

Ранее стало известно, что власти Венгрии планируют производить российскую вакцину «Спутник V». Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах.