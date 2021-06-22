Турция заявила о создании собственной вакцины от COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о первой местной вакцине против COVID-19 под названием Turkovac, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Вакцина проходит третью фазу клинических испытаний на добровольцах. В городской больнице Анкары ими стали Айкут Оздарендерели из Университета Эрджиес — один из разработчиков вакцины, и доктор Серхат Унал, турецкий координатор разработки. За процессом по видеосвязи наблюдал президент Эрдоган, который заявил о важности для страны собственной вакцины, несмотря на поставки лекарств из-за рубежа.

«Крайне важно, чтобы у нас была собственная вакцина, чтобы как можно скорее спасти нашу страну от пандемии и обеспечить здоровье и благополучие нашей нации. С этой разработкой, которая проходит третью фазу, мы приступили к заключительному и поворотному моменту в создании собственной вакцины», — сказал Эрдоган.

На этой неделе Турция сняла большинство пандемических ограничений из-за снижения числа случаев заболевания COVID-19, но Эрдоган призвал граждан сделать прививку, чтобы защитить себя и близких от вируса. «В ближайшие недели Турция снизит возраст для вакцинации до 18 лет», — сказал Эрдоган, добавив, что с ускоренной вакцинацией ограничения COVID-19 будут сниматься одно за другим.

По словам министра здравоохранения Фахреттин Коджа, безопасность и эффективность турецкой вакцины были доказаны во время первой и второй фазы испытаний. Сегодня вакцина достигла своей заключительной фазы, а это значит, что отныне ее рецептура не изменится. «Теперь мы увидим эффективность вакцины на добровольцах во время испытаний третьей фазы. И мы хотим увидеть эффективность вакцины, которая впоследствии будет широко использоваться», — сказал он.

С момента начала кампании массовой вакцинации в январе этого года в Турции было введено почти 43,6 миллиона доз вакцин против коронавируса. По данным министерства здравоохранения, более 29 миллионов человек получили первые дозы, в то время как более 14,57 миллиона человек были полностью вакцинированы. В понедельник, 21 июня, Эрдоган заявил , что Турция намерена отменить пандемический комендантский час с 1 июля.

Ранее, 14 июня, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию. Власти республики отметили, что российский препарат поможет ускорить вакцинацию в стране.