Эрдоган отменит комендантский час в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменит в стране часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В частности, будет отменен действующий после 19:00 комендантский час, а также запрет выходить из дома по воскресеньям.

На прошлой неделе сообщалось, что первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию.

Ранее в мае турецкий минздрав одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В организации отметили, что применение препарата турецкой стороной «позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса и сформировать долгосрочный иммунитет у населения».