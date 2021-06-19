Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно материалу, Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией. На выступлении во время открытия одной из гостиниц в Анталье он отметил, что в последние дни многие страны шаг за шагом исключают Турцию из списка направлений, подпадающих под ограничения для путешествий из-за пандемии.

«Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение», — подчеркнул президент.

В мае сообщалось, что Россия решила продлить ограничения на авиасообщение с Турцией, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, после 1 июня.

12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.