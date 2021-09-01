Мир
 
Последние новости
ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса
США захотели еще денег для F-35
Лукашенко высказался о необходимости военных учений с Россией
Триумф талибов в Афганистане усилил напряженность между двумя ядерными державами
Подмосковные лицеисты не смогли решить задачу Мишустина 
Президент Эквадора продаст личный самолет ради бюджета страны
В США проанализировали фото покидающего Афганистан генерала
Талибы пообещали помочь Узбекистану построить железную дорогу в Афганистане
Польше предсказали экономическую катастрофу
Новости партнеров
Прослушать новость

Венгрия высказалась об одобрении «Спутника V» в мире

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: ВОЗ через некоторое время официально одобрит «Спутник V»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maryam Kamyab / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время одобрит российскую вакцину «Спутник V». На такое развитие событий понадеялся глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он высказался об этом в интервью ТАСС.

«Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», — приводит агентство слова дипломата. Сийярто добавил, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политический и идеологический.

В том же интервью министр отметил, что Венгрия будет готова рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных доз российского препарата, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

Днем ранее Минздрав Словакии заявил, что в стране с 31 августа прекратят использование «Спутник V». Сообщалось, что официальные органы отказались от вакцины так как она все еще не прошла регистрацию в Евросоюзе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
РФПИ прокомментировал прекращение использования Словакией «Спутника V»
Словакия прекратит использовать «Спутник V»
Советница президента Аргентины прокомментировала письмо властей о «Спутнике V»
В ЕС заметили неравенство вакцин от коронавируса