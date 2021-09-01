Венгрия высказалась об одобрении «Спутника V» в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время одобрит российскую вакцину «Спутник V». На такое развитие событий понадеялся глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он высказался об этом в интервью ТАСС.

«Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», — приводит агентство слова дипломата. Сийярто добавил, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политический и идеологический.

В том же интервью министр отметил, что Венгрия будет готова рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных доз российского препарата, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

Днем ранее Минздрав Словакии заявил, что в стране с 31 августа прекратят использование «Спутник V». Сообщалось, что официальные органы отказались от вакцины так как она все еще не прошла регистрацию в Евросоюзе.