В ЕС заметили неравенство вакцин от коронавируса

В Евросоюзе наблюдается неравенство вакцин от коронавируса. Как отмечает ABC News, миллионам людей, привившимся против COVID-19, может быть запрещен въезд в некоторые европейские страны.

В частности, вакцина AstraZeneca, произведенная в Европе, была одобрена Европейским агентством лекарственных средств. В то же время ряд стран не признает тот же препарат, произведенный в Индии. Как заявил европейский регулятор, якобы фармацевтическая компания не заполнила необходимые документы на индийском заводе, в том числе бумаги о стандартах контроля качества.

По мнению некоторых экспертов, подобное решение ЕС является дискриминацией. Отмечается, что такая ситуация негативно повлияет на возможность привитых граждан путешествовать, что плохо скажется на хрупкой экономике. Кроме того, это подорвет доверие людей к вакцинам, поскольку в таком случае качество некоторых препаратов будут вызывать сомнения.

Получивший индийский вариант препарата AstraZeneca житель Нигерии отметил, что полученный им препарат был разрешен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. По его мнению, решение ЕС дает простор для теорий заговора, согласно которым вакцины, которые получают жители Африки, не так хороши, как те, которые западные страны делают для себя.

В список официально одобренных ЕС вакцин также входят Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. В перечень не включены многие другие вакцины, которые используются в развивающихся странах, в том числе препараты, изготовленные в Китае и России. При этом некоторые государства могут выдать разрешение на свободное перемещение людей, получивших другие вакцины. В частности, российский препарат «Спутник V» одобрили Венгрия и Словакия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со «Спутником V» в Европе. Он выразил уверенность в том, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину в ЕС признают.