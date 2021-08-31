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Словакия прекратит использовать «Спутник V»

Минздрав Словакии: с 31 августа мы прекращаем использование российской вакцины «Спутник V»
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Фото: Globallookpress.com

С 31 августа Словакия прекращает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве заявили, что во вторник наступил последний день, когда граждане Словакии смогут привиться второй дозой российского препарата. Официальные органы отказались от российской вакцины, так как она до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе.

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Ранее за инициативу по покупке «Спутника V» в отставку отправился премьер-министр Словакии Игор Матович, которого назначили главой Минфина и вице-премьером. ТАСС подчеркивает, что закупка российского препарата вызвала негодование президента Словакии Зузаны Чапутовой. При этом желание привиться «Спутником V» выразили 15 тысяч граждан республики.

Изначально Словакия закупила 200 тысяч доз российской вакцины. 26 мая Минздрав республики согласовал использование препарата, 7 июня началась вакцинация. Однако уже 12 июня власти Словакии отказались закупать новые дозы «Спутника V», а 2 июля Россия выкупила 160 тысяч доз, так как в республике решили использовать только 40 тысяч.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС 29 января. 24 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объяснило задержку с регистрацией препарата тем, что ведомство еще не получило достаточных доказательств безопасности и эффективности российской вакцины.

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