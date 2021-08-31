РФПИ прокомментировал прекращение использования Словакией «Спутника V»

Словакия, заявившая ранее о прекращении вакцинации от коронавируса «Спутником V», уже использовала весь имеющийся препарат из партии, поставленной в страну в начале года. Об этом заявили «Ленте.ру» представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что дополнительные поставки в рамках контракта не планируются.

«Против вакцины "Спутник V" в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру», — прокомментировали в РФПИ.

Подчеркивается, что качество поступившего в Словакию препарата подтвердила лаборатория в Венгрии, сертифицированная в Евросоюзе. Кроме того, спрос на «Спутник V» среди жителей Словакии превышал поставленный в страну объем.

Ранее Минздрав Словакии сообщил, что в стране с 31 августа прекратят использовать российскую вакцину. Отмечалось, что официальные органы отказались от «Спутника V», так как он все еще не прошел регистрацию в Евросоюзе.

Словакия закупила 200 тысяч доз российского препарата, вакцинация в стране началась 7 июня. Однако уже 12 июня власти отказались закупать новые дозы «Спутника V», а 2 июля Россия выкупила 160 тысяч доз, так как в республике решили использовать только 40 тысяч.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января. В конце мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объяснило задержку с регистрацией препарата тем, что ведомство еще не получило достаточных доказательств безопасности и эффективности российской вакцины.