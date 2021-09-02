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В США задумались о производстве «Спутника V»

Глава AmCham Алексис Родзянко: США задумались о производстве «Спутника V»
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Американские фармацевтические компании задумались о производстве российской вакцины «Спутник V», сейчас они ведут переговоры с российскими коллегами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Мы вчера встречались с представителем Российского фонда прямых инвестиций, их большой проект "Спутник V" все больше получает международное признание», — рассказал Родзянко. По его словам, речь в том числе идет о признании вакцины партнерами из США.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто понадеялся, что Всемирная организация здравоохранения вскоре признает российскую вакцину. Он добавил, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политический и идеологический. Дипломат также отметил, что Венгрия будет готова рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных доз российского препарата, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах.

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