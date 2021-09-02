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Названы сроки поставки пятой российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Замглавы «Вектора» Непомнящих: «ЭпиВакКорона-Н» скоро поступит в гражданский оборот
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Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» пока не выпущена в гражданский оборот, но это произойдет в ближайшее время. Сроки поставки назвала замглавы Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что разрешение Минздрава было получено только в четверг, 26 августа. «Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — пояснила Непомнящих в ходе Восточного экономического форума.

Замглавы «Вектора» рассказала, что в России произведено более пяти миллионов доз вакцины «Эпиваккорона», то есть 2,5 миллиона полных комплекта, в оборот выпущено более 1,8 миллиона из них.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения зарегистрировало еще одну вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Она станет пятым официальным препаратом от коронавируса в стране. До этого в России были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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