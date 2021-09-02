Центр «Вектор» объявил о планах перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Центр «Вектор» планирует перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» после «ЭпиВакКороны». Об этом рассказала замглавы центра Татьяна Непомнящих, передает РИА Новости.

Непомнящих объяснила, что «ЭпиВакКорону-Н» проще производить, «но для потребителя она ничем не отличается».

Ранее она рассказала, что пятая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» пока не выпущена в гражданский оборот, но это произойдет в ближайшее время. Она уточнила, что разрешение Минздрава было получено 26 августа, а Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в «ближайшее время».

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована в России в конце августа. До этого в России были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».