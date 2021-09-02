Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян

Минздрав: от коронавируса в России привилось более 45 миллионов человек

В России от коронавируса привились более 45 миллионов человек. Такое число назвал первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко, передает «Интерфакс».

Фисенко добавил, что в стране доступны для вакцинации четыре препарата: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Он указал, что темпы вакцинации в регионах разные, и добавил, то от населения зависит скорость формирования коллективного иммунитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должно пройти не меньше месяца. По ее словам, если человек начинает прививаться от COVID-19, ему необходимо получить два компонента вакцины — только после этого можно привиться от гриппа.