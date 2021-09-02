Россия
 
Последние новости
В Кремле рассказали о гарантиях талибов для российских дипломатов
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Зеленский оценил прошедшую встречу с Байденом
Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян
СМИ допустили использование талибами чешской военной техники
Россиянам начнут выдавать новый тип ипотеки по сниженным ставкам
В Кремле назвали необоснованным страх прибалтийских стран перед Россией
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Российские банки запутались в черном списке
Песков оценил приближение НАТО к границам России фразой «совсем не нравится»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре разъяснили интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа

Попова: между прививкой от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT в своем Telegram-канале.

По ее словам, если человек начинает прививаться от коронавируса, ему необходимо получить два компонента вакцины — только после этого можно привиться от гриппа. Также можно сначала вакцинироваться от гриппа, а после — от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора дала старт прививочной кампании против гриппа в России в четверг, 2 сентября. Попова подчеркнула, что ситуация с гриппом в стране пока стабильная, но случаи заражения гриппом А (H3N2) уже зарегистрированы.

Ранее в Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников против COVID-19. По словам заместителя директора по научной работе Горелова, в России будет только добровольная вакцинация по эпидпоказателям. Однако он также добавил, что привиться рекомендуется детям с хроническими заболеваниями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России началась вакцинация от гриппа
Роспотребнадзор назвал способы избежать заражения коронавирусом в школе
В Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников