В Роспотребнадзоре разъяснили интервалы между вакцинацией от COVID-19 и гриппа

Попова: между прививкой от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца

Между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT в своем Telegram-канале.

По ее словам, если человек начинает прививаться от коронавируса, ему необходимо получить два компонента вакцины — только после этого можно привиться от гриппа. Также можно сначала вакцинироваться от гриппа, а после — от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора дала старт прививочной кампании против гриппа в России в четверг, 2 сентября. Попова подчеркнула, что ситуация с гриппом в стране пока стабильная, но случаи заражения гриппом А (H3N2) уже зарегистрированы.

Ранее в Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников против COVID-19. По словам заместителя директора по научной работе Горелова, в России будет только добровольная вакцинация по эпидпоказателям. Однако он также добавил, что привиться рекомендуется детям с хроническими заболеваниями.