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В Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников

В Роспотребнадзоре заявили об отказе от обязательной вакцинации учащихся в школах
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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России не планируется вводить обязательную вакцинацию учащихся в школах. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова передает «Интерфакс».

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«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», — объяснил заместитель директора.

Кроме того, Горелов отметил, что привиться рекомендуется детям с хроническими заболеваниями.

Ранее россиянам рассказали о формате грядущего учебного года в школах. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, учебный год начнется в традиционном очном формате. Глава Роспотребнадзора Анна Кузнецова отметила, что принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также введение в отношении непривитых ограничительных мер недопустимы.

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