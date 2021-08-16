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Россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах

Министр Кравцов заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционном формате
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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время рабочей встречи с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

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«Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — заявил Кравцов.

Кроме того, министр просвещения отметил, что дистанционного начала учебного года не планируется.

В свою очередь Анна Кузнецова отметила, что принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также введение в отношении непривитых ограничительных мер недопустимы.

Ранее Минобрнауки выпустило рекомендации на учебный год. В них предлагается перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку.

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