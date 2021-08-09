Российским вузам поручили довести иммунитет к COVID-19 минимум до 80 процентов

Министерство науки и высшего образования поручило российским вузам и другим подведомственным организациям довести коллективный иммунитет к COVD-19 минимум до 80 процентов. Об этом передает «Интерфакс».

В рекомендациях говорится о 80 процентах привитых и переболевших за последние полгода сотрудников. Данное требование распространяется на регионы, в которых действуют постановления главных санитарных врачей о проведении профилактических прививок от коронавируса по эпидемическим показателям.

Ведомство рекомендует издать положение с определенным порядком действий для тех сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Минобрнауки предлагает переводить их на удаленку или отстранять от работы, как с сохранением заработной платы, так и без.

Кроме того, Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Также в министерстве рекомендовали вузам проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от коронавируса учащихся раздельно.