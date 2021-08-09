Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры

Минцифры готовит нормативную базу для перевода чиновников и бюджетников на государственную платформу, которая обяжет их использовать отечественные мессенджеры, почтовые клиенты и и сервисы видео-конференц-связи. Власти планируют, что переход должен осуществиться к 2022 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в правительство.

Журналисты издания обратились за комментариями в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Представители аппарата отметили, что инициативу Минцифры уже одобрила комиссия по цифровому развитию. Однако они не назвали, какие именно отечественные сервисы будут использоваться чиновниками и учителями.

В рамках инициативы Минобразования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей школ и вузов. Учителям расскажут, через какие мессенджеры они смогут общаться с учениками и их родителями.

Ранее Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям отказаться от сервиса видеоконференций Zoom и переходить на отечественные аналоги.