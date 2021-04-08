Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от Zoom

Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям отказаться от сервиса видеоконференций Zoom и переходить на отечественные аналоги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны администраций иностранных платформ, так и утечек по их вине данных наших граждан и компаний», — уверены в Роскомнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что пока американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России. В ведомстве подчеркнули, что рекомендуют активнее переходить на отечественные программы со схожими функциями, указав на «ряд отечественных полноценных платформ ВКС» (видео-конференц-связи — прим. «Ленты.ру»).

Ранее представитель сервиса видеозвонков Zoom успокоил россиян по поводу блокировки платформы. По его словам, Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ.

Заявления с призывами об отказе Zoom от обслуживания россиян и переходе на российские аналоги появились после публикации в газете «Коммерсантъ». Издание ссылалось на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф». В нем говорилось, что компания запретила продавать доступ госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.