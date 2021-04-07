В Zoom успокоили россиян по поводу блокировки сервиса

Представитель сервиса видеозвонков Zoom успокоил россиян по поводу блокировки платформы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ. «Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов», — сказал он.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» сообщила, что компания запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. В головном офисе Zoom Video Communications, в свою очередь, заявили, что проведут проверку этой информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль выражает сожаление и непонимание в связи с ситуацией с Zoom, и призвал переходить на альтернативы. «Свято место пусто не бывает, будут покупать другие услуги, в этом особо ничего страшного нет», — отметил он.