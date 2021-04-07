Кремль отреагировал на ситуацию с Zoom фразой «свято место пусто не бывает»

Кремль выражает сожаление и непонимание в связи с ситуацией с Zoom, нужно переходить на альтернативы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости в среду, 7 апреля.

«Надо переходить на альтернативы. Свято место пусто не бывает, будут покупать другие услуги, в этом особо ничего страшного нет», — отметил он.

Песков также напомнил, что президент Владимир Путин Zoom не использует. По его словам, для видеоконференций Кремль располагает закрытыми каналами связи.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» сообщила, что компания запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

В головном офисе Zoom Video Communications, в свою очередь, заявили, что проведут проверку этой информации.

В Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России в случае, если подтвердится решение компании запретить продажу доступа к сервису российским госучреждениям. В Минпросвещения России запрет сервиса посчитали благом. В министерстве рассчитывают, что это послужит толчком для развития отечественной системы видеоконференцсвязи «Сферум».