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Совет Федерации допустил блокировку Zoom в России

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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Александр Башкин допустил блокировку Zoom в России в том случае, если компания Zoom Video Communications примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 апреля.

Башкин указал на право РФ устанавливать протекционистские меры в ответ на подобные «капризы».

По его словам, ситуация свидетельствует о необходимости создания в РФ собственных аналогичных платформ, чтобы «нашу страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса».

В то же время сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам госучреждениям и госкомпаниям.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» сообщила, что компания запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

В головном офисе Zoom Video Communications, в свою очередь, заявили, что проведут проверку этой информации. В компании предположили, что заявление исходило от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе.

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