В Zoom прокомментировали данные о запрете доступа госкомпаний России к сервису

В головном офисе Zoom Video Communications прокомментировали появившиеся в СМИ данные о запрете доступа российским госкомпаниям к сервису. В пресс-службе компании сообщили, что уточняют эту информацию, передает ТАСС.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», — говорится в сообщении. В Zoom Video Communications добавили, что готовы будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам сообщила, что компания запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. В документе говорится, что Zoom Video Communications отзывает у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса видеоконференций для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.