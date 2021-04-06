Zoom ограничил использование для российских госкомпаний

Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

В документе говорится, что Zoom Video Communications отзывает у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса видеоконференций для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма. Он добавил, что сейчас дистрибьютор уточняет детали дальнейшей работы в условиях этих ограничений. Петренко не исключил, что компания сделает отдельный продукт для госсектора. По его словам, работа по действующим контрактам продолжится.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такое решение Zoom Video Communications связано с санкционными рисками. Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов полагает, что компания таким образом «старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов также указывает, что «Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, поскольку это может повлиять на стоимость акций на бирже».

Вместе с тем глава центра разработки Artezio Дмитрий Паршин не считает отказ Zoom работать с госсектором трагедией, так как в России ведется разработка отечественных аналогов сервиса.