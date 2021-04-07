Запрет Zoom посчитали благом для российских школ

Минпросвещения России намерено использовать в учебном процессе в российских школах отечественные видеосервисы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, комментируя запрет Zoom продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России, передает ТАСС.

Министр посчитал такую ситуацию благом для развития российской системы видеоконференцсвязи «Сферум». По его мнению, это также сгладит последствия новой политики Zoom.

«У нас есть наша отечественная система "Сферум", которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации», — заметил Кравцов. По его словам, в Минпросвещения намерены ориентироваться на российское программное обеспечение.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. В документе говорится, что у российского партнера отозвали авторизацию на продажу программы.