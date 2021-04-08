Володин призвал заменить Zoom в России на отечественный аналог

У России есть отечественные программы, которые могут составить конкуренцию Zoom, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такими словами он прокомментировал ситуацию из-за сообщений о блокировке сервиса в своем Telegram-канале.

«В итоге подтверждается правильность политики импортозамещения в сфере ПО. Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности», — сказал он, оценивая целесообразность замены Zoom.

Спикер выразил уверенность, что российские пользователи еще столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. По его словам, нужно законодательно поддержать российскую IT-отрасль.

«Мы открыты к диалогу с международными IT-компаниями. Но мир так устроен, что они стремятся диктовать свои условия. А это неприемлемо», — заключил Володин.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию с Zoom фразой «свято место пусто не бывает». По его словам, нужно переходить на альтернативы.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнерам дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» сообщила, что компания запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Позже представитель сервиса видеозвонков Zoom заявил, что компания по-прежнему намерена обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ.