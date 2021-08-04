Минпросвещения разрешит школам и вузам переходить на удаленку

Министерство просвещения России разрешит школам, колледжам и педагогическим вузам переходить на удаленный формат работы в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа.

«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации образовательных программ принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ (...) и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися их в полном объеме», — сообщается в документе.

Из текста проекта также следует, что учебное заведение должно обеспечить создание образовательной среды с доступом к необходимым ресурсам, индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения.

Ранее сообщалось, что следующие два года будет отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД). Одним из подобных объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области, в которой кроме капитального ремонта в рамках партийного проекта будет построен ФОКОТ.

