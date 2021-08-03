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Российских родителей предложили избавить от одной платы

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Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил избавить российских родителей от платы за услуги муниципальных детских садов. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. При этом в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, которую берут с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

Власов подчеркнул, что с сентября 2020-го среднеобразовательных учреждениях стран предоставляют горячее питание для школьников 1-4 классов бесплатно.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми», — говорится в обращении.

В конце июня Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, которые откажутся от места в детском саду. По его мнению, такая мера позволит сократить очереди в детские сады.

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