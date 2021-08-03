Российских родителей предложили избавить от одной платы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил избавить российских родителей от платы за услуги муниципальных детских садов. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий напомнил, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. При этом в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, которую берут с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

Власов подчеркнул, что с сентября 2020-го среднеобразовательных учреждениях стран предоставляют горячее питание для школьников 1-4 классов бесплатно.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми», — говорится в обращении.

В конце июня Власов предложил установить ежемесячную выплату семьям, которые откажутся от места в детском саду. По его мнению, такая мера позволит сократить очереди в детские сады.