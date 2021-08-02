В России начались выплаты на школьников

В России со 2 августа начались разовые выплаты на школьников в размер 10 тысяч рублей. Такое распоряжение ранее дал президент страны Владимир Путин.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

«Выплату проведем, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — заявил глава государства. Выплаты должны были начаться 16 августа, но было принято решение о переносе. Власти готовы передать деньги родителям 17 миллионов детей. В июле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты семьям со школьниками.

Самым простым способом подать заявку на выплату является заполнение формы на сайте госуслуг. Такая возможность появилась у россиян с 15 июля. Также запросить деньги можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин ранее рассказал, что решение о выплатах семьям со школьниками вызвало всплеск активности мошенников. По его словам, только за первую половину июля было выявлено более 170 сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывали россиян.

Самыми популярными способами обмана являются хищение данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе и просьба заплатить комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении каких-либо выплат.