Путин изменил дату начала разовых выплат на школьников на 2 августа

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о подготовке к новому учебному году изменил дату начала разовых выплат на школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поручил перечислять родителям школьников 10 тысяч рублей не с 16 августа, как говорится в постановлении правительства, а с понедельника, 2 августа. Он заметил, что таким образом родители смогут без лишней спешки подготовить детей к 1 сентября.

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Решение о переносе было принято после того, как о сформированном фонде рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, средства готовы передать родителям 17 миллионов детей.

Ранее в июле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты семьям со школьниками.

Осторожно, мошенники

Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. О такой возможности предупредила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина. «Безусловно, есть такой паттерн у мошенников, что любые льготные выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно», — сказала представитель Сбербанка. Левина также сообщила о готовности банка к массовым звонкам клиентов по вопросам выплат.

В свою очередь, директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин указал, что решение о выплатах семьям со школьниками уже вызвало всплеск активности мошенников. По его словам, только за первую половину июля было выявлено более 170 сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывали россиян. Специалист рассказал, что самыми популярными способами обмана жителей являются хищение данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе и просьба заплатить комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении каких-либо выплат. При этом Волошин отметил, что в прошлом году подобного уровня нелегальной активности в сети замечено не было.

Как оформить полагающуюся выплату

Самым простым способом подать заявку на выплату является заполнение формы на сайте Госуслуг. Такая возможность появилась у россиян с 15 июля. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев разъяснил, что портал сам заполнит заявление, а после проверки правильности данных пользователем отправит заявление в ПФР.

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Также запросить выплату можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Дополнительные выплаты

Ряд российских банков предложили клиентам бонусы за перечисление «школьных» выплат на свои карты. В частности, Сбер подарит родителям, оформляющим выплату на детей, подписку «СберПрайм» за символический один рубль, которая дает возможность получить две тысячи бонусных рублей и страховку от несчастного случая на каждого ребенка. Этими бонусами могут воспользоваться родители, указавшие для получения выплаты реквизиты карты СберБанка. Важно, что оформлять новую карту не нужно, достаточно указать любую из имеющихся карт.

ВТБ дополнительно начислит 1 тысячу бонусов клиентам, тем своим клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Их можно будет перевести в рубли по курсу 1 рубль = 1 бонус или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиационных и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы. Кроме того, владельцы карт «Мир» ВТБ смогут дополнительно получить бесплатное онкострахование своих детей.

Альфа-Банк также поддержал инициативу государства по выплате семьям с детьми школьного возраста. Банк добавляет к каждой такой выплате дополнительные 1000 рублей. Для этого достаточно оформить Альфа-Карту и указать ее реквизиты на Госуслугах. В общей сложности, клиенты Альфа-Банка получат 11 000 рублей на каждого ребенка. Если деньги останутся на карте, банк будет начислять новым клиентам на остаток 7 процентов годовых, чтобы увеличить их и уберечь от инфляции. Кроме того, банк подарит полис на случай осложнений от коронавируса.