Россиян начнут предупреждать о полагающихся выплатах через «Госуслуги»

Минцифры и Минтруд с 11 июля опробуют новый механизм уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев объяснил, что по предыдущим социальным выплатам накопился достаточный объем информации. «Механизм проактивных уведомлений мы начнем тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля. Если уведомление с портала госуслуг вдруг не придет, то с 15 июля 2021 года можно зайти на портал госуслуг и подписать заявление привычным способом», — указал он.

По его словам, портал сам заполнит форму заявления на полагающуюся выплату, а после проверки правильности данных пользователем отправит заявление в ПФР.

Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года Путин подписал 2 июля.

В конце июня во время прямой линии президент пообещал выплаты для не идущих в школу детей. Он уточнил, что родители шестилеток, которые в этом году еще не идут в школу, тоже могут получить по 10 тысяч рублей в августе. «Нужно платить всем. В том числе, и семьям с шестилетними детьми, даже если они в этом году в школу не пойдут», — пояснил он.