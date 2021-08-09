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Онищенко оценил рекомендации Минобрнауки об удаленке для непривитых студентов

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Фото: АГН «Москва»

Рекомендации Минобрнауки о переведении невакцинированных студентов на удаленку являются разумными, однако часть учащихся может воспользоваться такой возможностью в корыстных целях. Так оценил рекомендации ведомства депутат Госдумы России, врач Геннадий Онищенко, сообщает «Газета.ru».

«Разумная рекомендация. Если я как студент защищен, то я имею право получать образование в самом эффективном формате очного присутствия на занятиях. Если я этого не сделал, то, пожалуйста, есть альтернативный способ обучения», — заявил Онищенко.

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По его словам, дискуссия об ущемлении прав студентов из-за рекомендаций Министерства науки и высшего образования — это «вульгарная, пещерная демагогия».

Ранее ведомство выпустило рекомендации на учебный год. В них предлагается перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Кроме того, в Минобрнауки рекомендовали вузам проводить раздельно сессию для привитых и непривитых студентов, а также не ограничивать доступ в образовательные учреждения для вакцинированных.

В министерстве также поручили российским вузам и другим подведомственным организациям довести коллективный иммунитет минимум до 80 процентов.

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