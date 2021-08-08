Онищенко указал на возможные проблемы со здоровьем у Байдена

Депутат Госдумы России, врач Геннадий Онищенко высказался о возможных причинах оговорок американского президента Джо Байдена и указал на вероятные проблемы со здоровьем у политика, пишет ФАН.

По мнению медика, оговорки и путаницы, которые выдает лидер США, говорят о склерозированных сосудах головного мозга. «Байдену 78 лет и у него, скорее всего, уже склерозированные сосуды. Это не говорит о каком-то заболевании, это говорит о возрасте. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все следствие», — подчеркнул он.

Онищенко напомнил, что большая часть конгрессменов в США — люди старше 70 лет. Врач отметил, что несмотря на работоспособность, у Байдена «не такая сильная генетика». Депутат следил за встречей Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора политиков «симптомов» каких-либо заболеваний у американского президента он не заметил.

Байден неоднократно попадал в неловкую ситуацию во время выступлений. Так, говоря об отношениях США и России с трибуны, американский лидер заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на «президент Клутин», имея в виду Путина. На пресс-конференции Байден чуть не назвал Путина именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа.

Кроме того, он перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с Трампом.