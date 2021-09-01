Роспотребнадзор рассказал об антикоронавирусных мерах, которые следует принять в школах

Роспотребнадзор назвал способы избежать заражения коронавирусом в школе. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство продлило санитарные правила по профилактике COVID-19 в школах. Отмечается, что для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным учреждениям следует организовать ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здание. При этом процесс должен быть организован так, чтобы школьники не толпились на входе.

Также в Роспотребнадзоре отметили необходимость усилить дезинфекционный режим. Речь о проведении уборок с использованием дезинфекционных средств, наличии антисептических средств для обработки рук, использовании приборов для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в образовательных учреждениях следует создать условия для соблюдения правил личной гигиены, обеспечить наличие и использование средств индивидуальной защитыперсоналом пищеблоков, а также закрепить за каждым классом отдельный кабинет.

Врач-педиатр детской клиники «Медси» Мария Евстигнеева отметила, что необходимо следить за регулярной и беспрерывной циркуляцией воздуха. «Дети должны покидать класс на перемену, а окна должны открываться. Не забываем про коридор — там на перемене встретится больше количество детей, а значит, во время урока нужно обязательно оставлять открытыми окна в коридорах», — подчеркнула она.

Ранее зампредседателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что во всех регионах страны учебный год должен начаться в очном формате.

По данным исследования образовательной компании MAXIMUM Education, почти половина родителей российских школьников опасалась, что дети уйдут на удаленное обучение в будущем году. Тем не менее, 25 августа стало известно, что 1 сентября пройдет в привычном очном формате.

