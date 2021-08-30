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Голикова рассказала о формате нового учебного года в России

Вице-премьер Голикова: во всех регионах учебный год планируется начать в очном формате
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Фото: neoqua / Pixabay

Заместитель председателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала о формате нового учебного года в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, во всех регионах страны он должен начаться в очном формате.

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Ранее аналогичное заявление делали в Министерстве просвещения. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Он также отметил, что противоэпидемиологические меры в учебных учреждениях будут усилены.

По данным исследования образовательной компании MAXIMUM Education, почти половина родителей российских школьников опасалась, что дети уйдут на удаленное обучение в будущем году. Тем не менее, 25 августа стало известно, что 1 сентября пройдет в привычном очном формате.

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