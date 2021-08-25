Назван формат проведения 1 сентября в российских школах

1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Его назвал глава министерства просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — подчеркнул министр.

Также он добавил, что на данный момент российские школы готовы принять 17 миллионов учащихся.

Кроме того, по словам Кравцова, Минпросвещения ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ. Так, в 2022 году отремонтируют 1 500 зданий.

Ранее почти половина российских родителей спрогнозировала, что школьники уйдут на удаленное обучение в будущем году, говорится в исследовании. Вероятность, что дети будут обучаться из дома, допустили 46 процентов опрошенных. 31 процент считает, что такого сценария не будет, 23 процента затруднились с ответом.