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Назван формат проведения 1 сентября в российских школах

Минпросвещения: 1 сентября в российских школах пройдет очно
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Его назвал глава министерства просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно», — подчеркнул министр.

Также он добавил, что на данный момент российские школы готовы принять 17 миллионов учащихся.

Кроме того, по словам Кравцова, Минпросвещения ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ. Так, в 2022 году отремонтируют 1 500 зданий.

Ранее почти половина российских родителей спрогнозировала, что школьники уйдут на удаленное обучение в будущем году, говорится в исследовании. Вероятность, что дети будут обучаться из дома, допустили 46 процентов опрошенных. 31 процент считает, что такого сценария не будет, 23 процента затруднились с ответом.

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