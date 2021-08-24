Российские родители спрогнозировали вероятность ухода школьников на удаленку

Почти половина российских родителей спрогнозировала, что школьники уйдут на удаленное обучение в будущем году, такие данные приводит исследование образовательной компании MAXIMUM Education, передает РИА Новости.

Так, вероятность, что дети будут обучаться из дома, допустили 46 процентов опрошенных. 31 процент считает, что такого сценария не будет, 23 процента затруднились с ответом.

Сами школьники примерно в равных долях прогнозируют удаленку в будущем учебном году. 42 процента полагают, что они продолжат очные занятия, 40 процентов отметили возможность учиться дистанционно. 18 процентов не смогли дать ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось с 14 по 23 августа среди учащихся 5-11 классов и их родителей по электронной почте, в нем приняли участие более полутора тысяч человек по всей России.

Ранее россиянам рассказали о формате грядущего учебного года в школах. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, учебный год начнется в традиционном очном формате. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также введение в отношении непривитых ограничительных мер недопустимы.

