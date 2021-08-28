В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов: планов по переводу учебы в дистанционный формат нет

В Минпросвещения заявили, что планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. О начале нового учебного года рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводят «Известия».

«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников», — заявил Кравцов.

По словам министра, противоэпидемиологические меры в российских школах будут усилены, только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.

Ранее он заявил, что 1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Как отметил Кравцов, Минпросвещения ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ. В 2022-м будут отремонтированы 1500 зданий.