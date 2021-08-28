Россия
 
Последние новости
Володин напомнил россиянам об изменениях в законах с 1 сентября
Порошенко заявил о невозврате Украины к «колониальному статусу»
Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать с собственной свадьбы
Россиянка попросила о помощи из-за заселивших ее дом мигрантов 
Названо отличие антител у переболевших коронавирусом и привитых
ВМС США успешно испытали двигатель гиперзвуковой ракеты
Захарова сравнила талибов с властями Украины по безопасности полетов
«Газпром» перестал продавать газ в Европу
В центре Москвы мигранты устроили массовую драку
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов: планов по переводу учебы в дистанционный формат нет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Минпросвещения заявили, что планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. О начале нового учебного года рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводят «Известия».

«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников», — заявил Кравцов.

По словам министра, противоэпидемиологические меры в российских школах будут усилены, только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.

Ранее он заявил, что 1 сентября в российских школах пройдет в очном формате. Как отметил Кравцов, Минпросвещения ускорило темпы капитального ремонта городских и сельских школ. В 2022-м будут отремонтированы 1500 зданий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России сократят длительность ЕГЭ по двум предметам почти на час
Назван формат проведения 1 сентября в российских школах
Названо число поступивших в 2021 году студентов в вузы