В России сократят длительность ЕГЭ по двум предметам почти на час

Рособрнадзор: время ЕГЭ по истории и обществознанию будет сокращено до 180 минут

Длительность Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории и обществознанию сократят с 235 до 180 минут, следует из проектов документов Рособрнадзора, которые опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

Уточняется, что также внесли изменения в проекты экзаменационных материалов и по другим предметам. Так, в ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.

«В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы», — отметили в Рособрнадзоре.

Кроме того, из ЕГЭ по истории убрали историческое сочинение и добавили новое задание. Теперь выпускники должны будут установить причинно-следственные связи событий. В задании по теме «Великая Отечественная война» вместо краткого ответа будет развернутый, предполагающий работу с источниками. Также в ЕГЭ по географии появились два задания на проверку навыков поиска информации, а в экзамен по литературе добавили поэзию второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественную литературу ХХI века и зарубежную литературу.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор собирается поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Это связано с тем, что в ближайшие годы из школы будут выпускаться дети, учившиеся по современным стандартам с первого класса.