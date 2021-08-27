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В Минобрнауки захотели провести анализ ЕГЭ из-за большого числа стобалльников

В Минобрнауки из-за роста числа стобальников захотели проанализировать ЕГЭ
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Из-за увеличения числа стобалльников нужно проанализировать отдельные предметы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение высказал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

По его словам, рост количества стобальников связан с тем, что выпускники адаптировались установленным требованиям. Фальков пояснил, что к самому экзамену «нет серьезных претензий», но его анализ необходимо провести.

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«Мы проанализируем в этом году, как в отдельных дисциплинах увеличивается количество стобальников», — подытожил он.

Кроме того, Фальков предложил ужесточить требования к проведению олимпиад из-за увеличения числа участников и победителей.

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