В Минобрнауки захотели провести анализ ЕГЭ из-за большого числа стобалльников

Из-за увеличения числа стобалльников нужно проанализировать отдельные предметы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такое мнение высказал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

По его словам, рост количества стобальников связан с тем, что выпускники адаптировались установленным требованиям. Фальков пояснил, что к самому экзамену «нет серьезных претензий», но его анализ необходимо провести.

«Мы проанализируем в этом году, как в отдельных дисциплинах увеличивается количество стобальников», — подытожил он.

Кроме того, Фальков предложил ужесточить требования к проведению олимпиад из-за увеличения числа участников и победителей.