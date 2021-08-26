Российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов

Ряд российских вузов, в том числе ведущих, не смогли набрать нужно число студентов и объявили дополнительный набор на фоне отмены второй волны зачисления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что о дополнительном наборе на поступление на платной основе объявили несколько факультетов Московского государственного университета (МГУ), в том числе журфак, факультеты психологии, философии, юридический и географический.

Кроме того, Иркутский и Севастопольский государственные университеты объявили дополнительный набор на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. В свою очередь, в Воронежском государственном техническом университете рассказали, что дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом. Так, по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Также дополнительное зачисление будет происходить в МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ, некоторые из них готовы взять будущих первокурсников и на бюджетные места. К такой ситуации привели новые правила приема, предположил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

«Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то», — уточнил он.

Ранее зачисление в вуз происходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После абитуриенты направляли результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выбранным вузам — максимум в пять, а потом ждали, когда там будут опубликованы предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление.

В 2021 году вторую волну отменили. Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки. Так, например, абитуриенты могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе. Однако непосредственно перед зачислением выпускники должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один университет.