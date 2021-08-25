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Ректор одного из самых престижных вузов России дал советы родителям школьников

Ректор МГТУ имени Баумана Александров: не надо пытаться сделать из школьника академика
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров дал советы родителям школьников. Его слова приводит Telegram-канал РИА Новости.

По мнению ректора одного из самых престижных вузов страны, родителям не стоит делать из школьника начальных классов академика. При этом необходимо четко понимать, какие у ребенка интересы и способности. Также он добавил, что математика и физика, которую необходимо сдавать для поступления в Бауманку, «не всем ложится на душу».

«Если у ребенка наклонности к точным наукам, если любит что-то мастерить руками, если с любопытством относится к конструкциям, к природным явлениям — это наш абитуриент», — отметил Александров.

Также ректор добавил, что не стоит нагружать школьника предметами, чтобы «не сломать» его.

Ранее Анатолий Александров оценил ситуацию со сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в МГУ россиянкой Алисой Тепляковой словами «не надо отнимать детство». Он рассказал, что 8-летних студентов он не помнит, однако наблюдал 12- и 14-летних первокурсников.

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