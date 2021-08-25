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В Бауманке оценили сдавшую ЕГЭ в 8 лет девочку фразой «не надо отнимать детство»

Ректор Бауманки Александров о сдавшей в 8 лет ЕГЭ Тепляковой: не надо отнимать детство
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Анатолий Александров
Анатолий Александров
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров оценил ситуацию со сдавшей ЕГЭ в 8 лет и поступившей в МГУ россиянкой Алисой Тепляковой. Его слова приводит Telegram-канал РИА Новости.

Как рассказал ректор, восьмилетних студентов он не помнит, однако наблюдал 12- и 14-летних первокурсников.

«В любом случае, не надо отнимать детство. Жизнь — это бег на длинную дистанцию, если ты где-то обгонишь, то где-то припозднишься. Раннее развитие — очень хорошая штука, но к нему надо очень бережно относиться», — заявил Александров.

Также он добавил, что «лимит на вундеркиндство» заканчивается в возрасте 16-17 лет и успешности таких студентов в университете не наблюдали.

Ранее стало известно, что сдавшая в 8 лет ЕГЭ россиянка Алиса Теплякова, которая воспитывается в многодетной семье, будет учиться в МГУ на психологическом факультете — она не смогла пройти на бюджет, однако в вузе подтвердили намерение родителей оплатить образование дочери. Алиса Теплякова собирается окончить МГУ за два года.

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