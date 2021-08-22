Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка заявила о планах окончить МГУ за два года

Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, собралась окончить МГУ в 11 лет

Россиянка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, заявила о планах окончить Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова за два года. Ее слова в эфире телеканала НТВ передает РИА Новости.

Когда девочка услышала, что окончит институт через пять лет, то очень удивилась. «Почему через пять?» — поинтересовалась она. В ответ на это ее отец Евгений Тепляков заявил, что она сможет получить высшее образование и через два года. Как отметил телеведущий Вадим Такменев, в этом случае на момент окончания вуза Алисе будет 11 лет.

Ранее Тепляков рассказал, что уже оплатил обучение дочери в МГУ. Он выразил уверенность в том, что у девочки не будет проблем с учебой в вузе, несмотря на ее юный возраст, а также напомнил, что его дочь полностью закрыла школьную программу.

По информации «Ленты.ру», в семь лет Алиса получила аттестат за 9-й класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.